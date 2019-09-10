صفي الدين: المقاومة منذ أن تأسست وجدت لتتقدم وتنمو وتحقق الانتصارات

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد ​هاشم صفي الدين​ خلال احياء ذكرى العاشر من محرم ان "​المقاومة​ ستبقى المقاومة التي تقاتل في قلب الميدان"، مشددا على انه "لا يمكن ان نكون إلّا مع المظلومين من ​اليمن​ إلى ​العراق​، ف​البحرين​ و​سوريا​".

وشدد على انه "سنبقى مع الفقراء والمعذبين، ندافع عنهم، ونحن على يقين ان هذا العصر قد تبدل وهذه الايام قد تبدلت، فنحن لسنا في زمن الاستسلام بل في زمن الانتصارات لأن هذا العصر هو عصر ​كربلاء​ وعصر ​الامام المهدي​ وعصر المقاومة الحاضر و​المستقبل​ والانتصارات ستكون للمقاومة".

وأضاف "سنبقى على هذه الطريق مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات، ومخطئ من يظن ان مقاومتنا تتعب أو تتراجع، ومخطئ وواهم من يظن ان هذا المقاومة وجدت لتقف، هذه المقاومة منذ أن تأسست وجدت لتتقدم وتنمو وتحقق الانتصارات تلو الانتصارات".