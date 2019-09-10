أبي رميا تفقد اعمال التزفيت على طريق اللقلوق العاقورة

تفقد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ المرحلة الاولى لاعمال التزفيت على طريق ​اللقلوق​ ​العاقورة​.

وعبر عن سروره بـ"تحويل الحلم الى حقيقة بعد جهد ومواكبة حثيثة منذ 9 سنوات ومتابعة عن قرب مع ​وزارة الاشغال​ و​مجلس الإنماء والإعمار​ كي نعطي العاقورة حقها بشبكة طرقات تليق بها وبأهلها الاحباء"، مشيرا الى ان "الاعمال ستنتهي في غضون شهر وستغطي مسافة 4 كلم مع العواكس الضوئية على أن تستكمل المرحلة الثانية ومسافتها 4 كيلومترات ونصف تباعا".

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