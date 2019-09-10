بري: الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل الضغوطات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شونكلر ان "الاقتصاد ال​لبنان​ي والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل الضغوطات". ولفت إلى ان "لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابفا لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الاموال وتبييضها". من جهة أخرى، أكد حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار إلى الحرب والالتزام بالقرار 1701 و​اسرائيل​ مسؤولة عن خرق لهذا القرار".

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