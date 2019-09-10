البترول: مصر لديها فرص استثمارية مميزة في كافة مراحل الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كافة مراحل الصناعة البترولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وشارك الوزير كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمي بأبو ظبي تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة: دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف أن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعاني منها قبل عام 2014.

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وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدماً في مجال الطاقة.

وأكد الوزير، خلال الجلسة أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيا استعاد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح.

واستعرض الوزير، النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة حيث سيوفر مصدرا هاما للإيرادات يساهم في تخفيف الدين العام ودعم الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط.