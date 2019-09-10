"ميناء القاهرة": ضبط راكب حاول تهريب 59 ألف درهم إماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط حاصل على معهد فني تجاري، مقيم بمحافظة الشرقية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (59,000 تسعة وخمسون ألف درهم إماراتي) كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون. وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بقصد إنهاء بعض المعاملات التجارية الخاصة بشركته. تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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