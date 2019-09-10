"الداخلية": ضبط 300 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 243 قطعة سلاح ناري، 298 قضية مخدرات، وتنفيذ 81397 حكم قضائي متنوع.
كما تم ضبط 27 بندقية آلية، و45 بندقية خرطوش، و20 طبنجة، و151 فرد محلي، و1096 طلقة مختلفة الأعيرة، و284 قطعة سلاح أبيض.
وكما أسفرت الحملات كذلك عن تنفيذ 81397 حكم قضائي متنوع، منهم 378 حكم جناية، و24494 حكم حبس جزئي، و4508 حكم حبس مستأنف، و41515 حكم غرامة، و10502 حكم مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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