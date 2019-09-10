إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير" أمام نجع الحجيري، وجرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا بإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "قفط - القصير".

وتبين أن المصابين هم كلًا من "ابتسام حسن محمود، 13 عامًا، أسماء ناجح محمود، 16 عامًا، عدلية دسوقي الصغير، 40 عامًا، محمود ربيع عبده 14 عامًا، باسم عبدالله سلامة 26 عامًا، مصطفي محمد محمود 23 عامًا، كريمة عبده عمران 29 عامًا، رؤية شادلي عبده، رضيعة، خالد خير عيسى 49 عامًا، سعد محمود علي 32 عامًا".

جرى نقل المصابين إلى مستشفيي قفط التعليمي، وقنا الجامعي.