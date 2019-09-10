تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها في العمرانية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل، متهمة بقتل زوجها بـ3 طعنات في العمرانية، بسبب خلافات زوجية بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

كما حرزت النيابة أداة الجريمة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح؛ لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره، وبه 3 طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.