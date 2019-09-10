محافظ القاهرة يوزع شنط مدرسية على غير القادرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات الدراسية على طلاب الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية في الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وصرح محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية للعام التاسع على التوالي ، وتشمل هذا العام إلى جانب توزيع 250 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة بأحياء القاهرة توفير الزي المدرسي بالكامل والأدوات الدراسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية ، بالاضافة إلى إقامة منافذ بيع للأدوات المدرسية بأسعار مدعمة للتخفيف عن أولياء الأمور ، وتوفير أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب سداد المصروفات للطلبة الغير قادرين .

وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات كمساندة ايجابية للاجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى المواطنين ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً .

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وخلال الحفل أعلن المحافظ بالتبرع بمائة جنيه من جيبه الشخصي لجميع الطلبة الموجودين بالحفل .

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والجنوبية ، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء الجمعيات الأهلية وعدد من قيادات المحافظة .

وسلم المحافظ كرسي متحرك كهربائي لطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي قامت جمعية عمرو سلامة الخيرية بتقديمه للطالبة لمساعدتها في الذهاب للمدرسة يومياً واستكمال حياتها الدراسية .