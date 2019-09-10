العثور على رضيعة حديثة الولادة بمدخل عقار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :

عثر أحد أهالي مدينة كفر صقر، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على رضيعة حديثة الولادة بمدخل أحد العقارات بالمدينة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي رضيعة بمدخل عمارة بمدينة كفر صقر.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز كفر صقر، قررت إيداع الرضيعة دار رعاية.