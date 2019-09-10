"المسطحات": تنفذ 85 قرار إزالة تعديات على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية للحفاظ على نهر النيل من التلوث والتعديات، وضبط المخالفات التي يتعرض لها النهر، بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج أبرزها: تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات واقعة على (منافع الري -الأراضي الزراعية -حماية نهر النيل)، وضبط 7 قضايا متنوعة، في مجال حماية الثروة السمكية.
كما شملت الجهود حملات تفتيشية على الطب البيطري، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط (مول لبيع اللحوم والمواد الغذائية) يحتوي على كميات بلغت (755 كيلو جرام لحوم وأسماك -"2700 كيلو جرام، 2538 لتر" مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي).
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