بكين تدعو واشنطن وطالبان لمواصلة المفاوضات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن بلادها تؤيد السحب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، وتدعو الولايات المتحدة وحركة "طالبان" لمواصلة مفاوضاتهما.

وقالت هوا تشون ينغ: "نؤيد أن تغادر القوات الأجنبية بطريقة مسؤولة ومنظمة الأراضي الأفغانية، ويعني ذلك أن الإجراءات المناسبة يجب أن تكون مواتية للسلام وتحقيق المصالحة في أفغانستان".

وأشارت إلى أن الجانب الصيني

يتابع سير المفاوضات بين ممثلي حركة "طالبان" والولايات المتحدة.

وأضافت: "أشرنا إلى أن الطرفين تمكنا في المرحلة الأخيرة من تحقيق تقدم هام، كما توصلا إلى اتفاق مبدئي فيما يخص اتفاقية السلام، لكن لا يزال الغموض في هذه العملية متواجدا حتى الآن".

Advertisements

وتابعت: "ندعو الولايات المتحدة وطالبان

لمواصلة المفاوضات من أجل تحقيق نتائج تسمح لبذور السلام بالنمو في الأراضي الأفغانية، وخلق ظروف للتسوية النهائية للقضية الأفغانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وممثلي "طالبان" "ميتة". وذكر أن عسكريا أمريكيا واحدا كان بين ضحايا العمل الإرهابي الأخير في كابل، والذي تبنته حركة "طالبان".

وكانت الحركة قد أعلنت أنها تنوي مواصلة "نضالها" حتى انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان. وعبرت عن ثقتها بعودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.