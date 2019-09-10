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حملة اعتقالات واسعة في تركيا

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أعلنت النيابة العامة التركية اليوم الثلاثاء، أن أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين وذلك بسبب صلتهم بالداعية التركي المعارض فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة وعدد من

ضباط الجيش.

وأوضح مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن "النائب

العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله جولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش"​​​.
وأشار المكتب إلى أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن.
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