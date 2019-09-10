دخل إضراب المعلمين في الأردن اليوم الثلاثاء يومه الثالث، بعد انتهاء جولة من المفاوضات بين الحكومة ونقابة المعلمين باءت بالفشل ودون التوصل لاتفاق بين الطرفين.
وعقد مساء الاثنين، حوار جديد بين نائب نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم برعاية رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، انتهى دون اتفاق.
وقالت النقابة إن الحكومة لا تتحدث
وأكدت النقابة أن الحوار مستمر مع الحكومة حتى التوصل إلى حل مرض، مشيرة إلى أن الإضراب مستمر حتى الوصول إلى حل.
بدورها ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها عرضت على النقابة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين وربطه بالأداء، وكذلك تسهيل الانتقال بين الرتب، وكذلك عدم الخصم من العلاوة الفنية عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، و"لكنهم رفضوا ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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