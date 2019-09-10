وفد أمريكي يزور أنقرة لتنسيق الجهود حول المنطقة الآمنة شرق سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن وفدا عسكريا أمريكيا، يعتزم زيارة مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات السورية.

أوضحت الوزارة في بيان، أن الوفد الأمريكي الزائر، يرأسه نائب قائد

القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وأضاف البيان أن فعاليات تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات، ما زالت مستمرة.

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ولم تحدد وزارة الدفاع التركية في بيانها، موعد الزيارة.

وكان الجيشان التركي والأمريكي أجريا دورية برية مشتركة شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.