نتنياهو في سوتشي الخميس للقاء بوتين

يتوجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة من المنتظر أن تبحث التنسيق المشترك بين البلدين في سوريا والملف الإيراني.
وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيليأن رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه بعد غد الخميس إلى سوتشي للقاء الرئيس الروسي بوتين.
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو سيقومبزيارة عمل إلى روسيا في المستقبل القريب، حيث سيلتقي بوتين.
وآخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا جرت في فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.
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