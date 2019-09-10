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روسيا تكشف عن الجاسوس أوليغ

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 كشف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.

 

وقال بيسكوف للصحيفيين بهذا الصدد: " ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو جاسوس

يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولنيكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس بالكرملين".

 

وأضاف بيسكوف قائلا " لقد عمل عدة سنوات لكن تم طرده بعد ذلك بموجب أمر داخلي، ولم يكن منصبه ينتمي إلى

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فئة كبار المسئولين بل كان عاملا عاديا".

 

وأكد بيسكوف على أن "هذا المنصب لم يكن على اتصال بالرئيس على الإطلاق".

 

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.

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