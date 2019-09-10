كشف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.
وقال بيسكوف للصحيفيين بهذا الصدد: " ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو جاسوسيعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولنيكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس بالكرملين".
وأضاف بيسكوف قائلا " لقد عمل عدة سنوات لكن تم طرده بعد ذلك بموجب أمر داخلي، ولم يكن منصبه ينتمي إلى
وأكد بيسكوف على أن "هذا المنصب لم يكن على اتصال بالرئيس على الإطلاق".
وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تكشف عن الجاسوس أوليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.