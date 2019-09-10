العاهل السعودي يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

اتصل العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز ،بأمير الكويت ،الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،للاطمئنان على صحته، إثر دخوله إلى مستشفى في الولايات المتحدة لاستكمال فحوصاته الطبية. المتحدة لاستكمال فحوصاته الطبية. وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز ،اطمأن خلال الاتصال Advertisements "على صحة أمير الكويت، داعيا الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة". "على صحة أمير الكويت، داعيا الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة". وأعرب أمير الكويت "عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة والعافية".

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