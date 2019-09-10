القصة الكاملة للجاسوس الأمريكي في روسيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجاسوس الأمريكي أوليغ سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بالجاسوس الأمريكي، كان يعمل في إدارة الكرملين، وتم إقالته منذ عدة أعوام.

لافروف يكشف تفاصيل سمولينكوف

وأعلن لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو.

وأضاف الوزير الروسي خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدا، ولم أقابله أبدا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".

كشف عن هوية ومصير "الجاسوس" الأمريكي

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف عن هوية ومصير "الجاسوس" الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو "جاسوس" يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولينكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس في الكرملين".

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عمل عدة سنوات لكن تم طرده

وأضاف بيسكوف، قائلا: "لقد عمل عدة سنوات لكن تم طرده بعد ذلك بموجب أمر داخلي، ولم يكن منصبه ينتمي إلى فئة كبار المسؤولين بل كان عاملا عاديا". وأكد بيسكوف أن "هذا المنصب لم يكن على اتصال بالرئيس على الإطلاق".

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.

عمل سمولينكوف في إدارة الرئيس

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "حقا كان سمولينكوف يعمل في إدارة الرئيس، لكن تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات، ولم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لدي أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية حول من الذي قام بسحب أحد بشكل سريع ومن الذي كان ينقذه وممن، وإلى آخره فإن هذا النوع من الكلام، كما تعلمون، "نسج خيال".

وفي وقت سابق أفادت قناة "NBC" الأمريكية بأن "الجاسوس الأمريكي" الذي كان يعمل سابقا في موسكو، يعيش حاليا باسمه الحقيقي وتحت حماية الحكومة الأمريكية بالقرب من واشنطن. وأضافت أنها لا تكشف عن اسم "الجاسوس" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام دولية، أن الحديث يدور عن أوليغ سمولينكوف، الذي كان وفق المزاعم، يعمل في السفارة الروسية في الولايات المتحدة وفي الإدارة الروسية.