كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: نتنياهو وبوتين يبحثان الوضع في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أكد أن رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الخميس في مدينة سوتشي السياحية الروسية.

ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين سيبحثان "مخاوف إسرائيل من تموضع إيران في سوريا".

وكان نتنياهو قال الأحد: "هناك احتمال كبير أن أقوم بزيارة روسيا في وقت لاحق الأسبوع الجاري، لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس فلاديمير بوتين، بغية تفادي أي اشتباك في سوريت، إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

أجرت القوات التركية والأميركية أول دورية برية مشتركة في شمال شرق سوريا اليوم الأحد كجزء من ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" التي كانت أنقرة تضغط من اجل انشائها في المنطقة المضطربة.

تأمل تركيا أن تبقي المنطقة العازلة، التي تقول إنها يجب أن تكون على عمق 30 كيلومترًا على الأقل، المقاتلين الأكراد السوريين، الذين يعتبرون تهديدًا من جانب تركيا، بعيدًا عن حدودها.

شاهد صحفيو وكالة أسوشيتيد برس في بلدة تل أبيض حوالي عشرة من العربات المدرعة التركية ذات العلم الأحمر تقف على طول الحدود بعد عبورها إلى سوريا، والمركبات الأمريكية على بعد ميل واحد في انتظارها. ثم اجتمع الجانبان في دورية مشتركة مع المركبات الأمريكية التي تقود القافلة.

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حلقت مروحيتان على الأقل في سماء المنطقة. وأكدت وزارة الدفاع التركية بدء الدوريات المشتركة وقالت إنها تستخدم الطائرات بدون طيار أيضا.

كثيرًا ما وجدت واشنطن نفسها في السنوات الأخيرة تحاول منع العنف بين تركيا، حليفها في حلف شمال الأطلسي، والمقاتلين الأكراد الذين اشتركت معهم على طول الحدود للتخلص من مقاتلي داعش.

وتجنب اتفاق مبدئي بين واشنطن وأنقرة الشهر الماضي تهديدات بشن هجوم تركي. لكن ما زالت تفاصيل الصفقة قيد الإعداد في محادثات منفصلة مع أنقرة والقوات التي يقودها الأكراد في سوريا والمعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية.

قامت تركيا، التي نفذت عدة توغلات في سوريا خلال الحرب الأهلية في البلاد في محاولة لكبح النفوذ المتزايد للقوات الكردية، بدوريات مشتركة مع القوات الأمريكية في بلدة منبيج الشمالية العام الماضي.

تعد الدورية المشتركة اليوم الأحد هي الأولى التي تجري شرق نهر الفرات، حيث تتمتع القوات الأمريكية بوجود أكبر، وكجزء من المنطقة الآمنة التي يتم إنشاؤها.

