كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو: خطوات واشنطن بالمنطقة الآمنة في سوريا تنحاز للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن واشنطن قامت بتعزيز تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية، في سوريا.

وأضاف تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، في أنقرة، إن "الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة تجميلية وتنحاز للإرهابيي".

وتابع إن واشنطن عززت في تلك المنطقة من تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأردف وزير الخارجية التركي "أعددنا كل تحضيراتنا ونستطيع تطهير المنطقة"، محذرا من أن "أي تنازل من تركيا قد يخلق مخاطر كبيرة".

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أعلن مصدر في مجلس تل أبيض العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، انتهاء القوات التركية والأمريكية أمس الأحد، الجولة الأولى لتفقد المنطقة الآمنة في شرق الفرات، المتفق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وقال المصدر: "عاد الرتل العسكري التركي الذي دخل إلى الأراضي السورية صباح اليوم، بعد أن أمضى أكثر من ساعتين بتفقد المنطقة الآمنة المتفق عليها مع قوات التحالف الدولي، حيث تفقد الوفدان التركي والأمريكي المنطقة الممتدة ما بين قريتي حشيشة، ونص تل بريف الرقة الشمالي".

وقال سكان محليون، إن "الرتل العسكري التركي الذي دخل إلى الأراضي السورية من قرية فويلان وعاد إلى الأراضي التركية، وتركت القطعة الإسمنتية التي أزيلت من الجدار على الحدود مفتوحة بعد عودة القوات التركية".

وأشاروا إلى استمرار تحليق طائرات مروحية تركية وأمريكية في سماء المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء التركية أفادت اليوم، بتسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا، في إطار فعاليات إنشاء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها بين الجانبين.