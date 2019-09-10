كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول مسؤولون أمريكيون لتركيا لحضور محادثات "المنطقة الآمنة" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في تركيا لإجراء محادثات حول "منطقة آمنة" مخطط لها في شمال شرق سوريا.

جاء فى بيان للوزارة ان وفدا برئاسة الفريق ستيفن تويتى نائب قائد القيادة الامريكية الاوروبية واللفتنانت جنرال توماس بيرجيسون نائب قائد القيادة المركزية الامريكية سيلتقيان مع مسئولين عسكريين اتراك اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارتهم بعد أيام من قيام القوات التركية والأميركية بدوريتهم البرية المشتركة الأولى في "المنطقة الآمنة" التي كانت أنقرة تضغط من اجلها في المنطقة التي يديرها الأكراد.

وتأمل تركيا أن تبقي المنطقة العازلة المقاتلين الأكراد السوريين بعيدا عن حدودها. تعتبر تركيا المقاتلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة إرهابيين.

يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا تزال هناك خلافات في الطريق بين تركيا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، اجرت القوات التركية والأميركية أول دورية برية مشتركة في شمال شرق سوريا يوم الأحد كجزء من ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" التي كانت أنقرة تضغط من اجل انشائها في المنطقة المضطربة.

تأمل تركيا أن تبقي المنطقة العازلة، التي تقول إنها يجب أن تكون على عمق 30 كيلومترًا على الأقل، المقاتلين الأكراد السوريين، الذين يعتبرون تهديدًا من جانب تركيا، بعيدًا عن حدودها.

شاهد صحفيو وكالة أسوشيتيد برس في بلدة تل أبيض حوالي عشرة من العربات المدرعة التركية ذات العلم الأحمر تقف على طول الحدود بعد عبورها إلى سوريا، والمركبات الأمريكية على بعد ميل واحد في انتظارها. ثم اجتمع الجانبان في دورية مشتركة مع المركبات الأمريكية التي تقود القافلة.

حلقت مروحيتان على الأقل في سماء المنطقة. وأكدت وزارة الدفاع التركية بدء الدوريات المشتركة وقالت إنها تستخدم الطائرات بدون طيار أيضا.

Advertisements

كثيرًا ما وجدت واشنطن نفسها في السنوات الأخيرة تحاول منع العنف بين تركيا، حليفها في حلف شمال الأطلسي، والمقاتلين الأكراد الذين اشتركت معهم على طول الحدود للتخلص من مقاتلي داعش.

وتجنب اتفاق مبدئي بين واشنطن وأنقرة الشهر الماضي تهديدات بشن هجوم تركي. لكن ما زالت تفاصيل الصفقة قيد الإعداد في محادثات منفصلة مع أنقرة والقوات التي يقودها الأكراد في سوريا والمعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية.

قامت تركيا، التي نفذت عدة توغلات في سوريا خلال الحرب الأهلية في البلاد في محاولة لكبح النفوذ المتزايد للقوات الكردية، بدوريات مشتركة مع القوات الأمريكية في بلدة منبيج الشمالية العام الماضي.

تعد الدورية المشتركة يوم الأحد هي الأولى التي تجري شرق نهر الفرات، حيث تتمتع القوات الأمريكية بوجود أكبر، وكجزء من المنطقة الآمنة التي يتم إنشاؤها.

ذكرت وكالة الأناضول أن ست مركبات تركية مدرعة عبرت الحدود يوم الأحد من بلدة أكاكالي الحدودية، المقابلة لتل أبيض في سوريا، وانضمت إلى المركبات الأمريكية في أول دورية مشتركة لها في منطقة شرق نهر الفرات.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الجزائرية في تل أبيض إن الدورية كانت متجهة إلى قاعدة يسيطر عليها الأكراد لتفتيشها، على ما يبدو للتأكد من إزالة الخنادق والسواتر الرملية. كما قامت القوات الأمريكية بتفتيش القاعدة يوم السبت خلال دوريات مع قوات الدفاع الذاتى تم خلالها إزالة بعض الحوائط المائية التى اشتكت تركيا منها.

بالنسبة لتركيا، فإن "المنطقة الآمنة" مهمة لأنها تأمل في إعادة توطين بعض اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم منذ سنوات، رغم أنه ليس من الواضح كيف ستفعل هذا.

وقد حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس من أن تركيا قد "تفتح أبوابها" وتسمح للاجئين السوريين في البلاد بالتحرك نحو الدول الغربية إذا لم يتم إنشاء منطقة آمنة وتركت تركيا لتحمل عبء اللاجئين وحده. تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ من سوريا.

وبدلًا من وصفها بأنها منطقة آمنة، قالت واشنطن والقوات التي يقودها الأكراد إن "آلية أمنية" آخذة في التبلور لنزع فتيل التوترات في شمال شرق سوريا.