كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية لملاحقة فلول داعش بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت عملية التراب الأسود العسكرية بالعراق، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي، حسبما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجهاز أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة كنعوص في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة.

وكانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني.

ولم يعلن تنظيم داعش المسؤولية عن أي من الهجمات، لكنه ينشط في مناطق مختلفة.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الذي سيطر يوما على مناطق واسعة من البلاد، لكن التنظيم المتشدد تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وعاود مقاتلو التنظيم التجمع في تلال الحمرين في شمال شرق العراق، وهي تلال تمتد من ديالى على الحدود مع إيران إلى شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك. ويطلق المسؤولون الأمنيون على المنطقة اسم "مثلث الموت".

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أعلن أشرف عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، على أوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق.

ورافق الغانمي للإشراف على العملية التي انطلقت فجر اليوم السبت، كبار القيادات العسكرية في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة، وقادة القوات وهيئات الركن، لإدارة انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة ضمن هذه العملية.

وتشهد هذه العملية مشاركة قوات قيادتي عمليات الأنبار، والجزيرة، والبادية، والفرق العسكرية المنضوية تحتها بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود، ولواء المغاوير، ومديرية شرطة الأنبار، والحشد العشائري، وبدعم وإسناد من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "هناك تنسيق تنسيق عالي بين القطعات المشاركة في عملية إرادة النصر من أجل تحصين الحدود العراقية السورية".

وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعلنت، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في محافظة كركوك، شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، كما عثرت القوات الأمنية على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، في عملية استباقية لتعقب بقايا تنظيم "داعش".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

