كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد "جونسون": بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي دون تأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي دون تأخير، مطالبًا الصحفيين بالخروج من لندن والتحدث إلى أشخاص غير "الأغنياء".

ووصلت التعليقات بعد فترة وجيزة من رفض المشرعين في المملكة المتحدة دعوات بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تبني قانون تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد الذي ينص على تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع وافق عليه في وقت سابق من قبل الملكة.

وبشكل عام، أيد 293 نائبًا تحرك رئيس الوزراء لإنهاء الجمود المستمر في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استطلاع أجري في أكتوبر الماضي، وهو أقل من العدد المطلوب للوفاء بالاقتراح.

وتم تأجيل البرلمان في نهاية المطاف قبل الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء مباشرةً، وسيُعاد فتحه في 14 أكتوبر، وبذلك تستبعد هذه الخطوة فرصة أخرى لإجراء انتخابات مبكرة وتأجيل الاقتراع المحتمل حتى نوفمبر على الأقل.

خطوة "بيركو"لتعليق البرلمان

رداً على ذلك ، رفع نواب حزب العمال لافتات كتب عليها "صامتين"، حيث أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو تعليق البرلمان، بعد ساعات فقط من إعرابه عن اعتزامه التنحي عن المنصب الذي شغله منذ 10 سنوات.

وفي حالة عدم وجود تصويت مبكر، قال "بيركو"، الذي كان في وقت سابق في قلب عدد قليل من فضائح سوء المعاملة والتعسف في مجلس العموم، إن 31 أكتوبر سيكون التاريخ "الأقل اضطرابًا والأكثر ديمقراطية".

بشكل منفصل، شكك بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حياده بشأن قضية أوروبا، وادعوا أنه قد ساعد النواب على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة حتى يتمكنوا من السيطرة على مجلس العموم.

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ورد "بيركو"، من جانبه، بأنه اتخذ قرار الاستقالة خلال تصويت العام 2017، مضيفًا أن "شخصية من ذوي الخبرة" يجب أن ترأس المناقشات التي أدت إلى خروج المملكة المتحدة المحتمل من الكتلة الأوروبية.

دعوات إلى الكشف عن تفاصيل اتصالات الحكومة

قبل العطلة البرلمانية التي استمرت خمسة أسابيع، أيد النواب دعوات، بأغلبية 311 صوتًا مقابل 302، لنشر المراسلات الحكومية المتعلقة بتعليق البرلمان وخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والمعروفة باسم عملية يلوهامير، - وهي الاسم الرمزي الذي تستخدمه وزارة الخزانة في المملكة المتحدة - مع النائب المحافظ السابق والآن "المستقل"، دومينيك غريف، من قدم الاقتراح لإخبار النواب بأنه "معقول تمامًا" أن يطلب مثل هذه الإفصاحات.

ومع ذلك، قال الوزير مايكل جوف، المسؤول عن الاستعدادات غير المبررة، إنه من المأمول أن يقدم أدلة "كافية" إلى اللجنة المختارة للاتحاد الأوروبي بشأن يلوهامير.

ما ينتظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ابتداءً من منتصف أكتوبر

في حين أن الفترة بين 14 أكتوبر و 31 أكتوبر من المرجح أن تكون عاصفة بالفعل، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع التأكد من أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في عيد الهالوين بالضبط بكل الوسائل، وهو الموعد النهائي الذي عبر عنه في الأصل.

ومع ذلك، ما لم يتفاوض على صفقة جديدة سيجدها البرلمان أكثر أو أقل قبولًا، فسيكون ملزمًا قانونًا بالسعي للحصول على تأخير حتى 31 يناير 2020 بموجب أحكام قانون مكافحة عدم الاتفاق الذي أقره النواب والذي حصل على الموافقة الملكية في يوم الاثنين.

تتزايد التكهنات بأن "جونسون" قد يستقيل أو يفرض تصويتًا بالثقة، وهو ما سيؤدي في حالة فشله إلى مفاوضات تستمر 14 يومًا حول تشكيل حكومة جديدة.

ورد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت لاحق يوم الاثنين مؤكدًا أن الحكومة البريطانية "ستحترم دائمًا سيادة القانون".