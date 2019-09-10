تحقيقات داخلية تشكف اختلاسات في مجموعة “رونو”.. وفصل 3 متهمين في القضية

تشهد مجموعة “رونو المغرب”، وفرعها التجاري، المكلف بخدمات البيع عمليات تحقيق داخلي واسعة، بعدما تم اكتشاف اختلاسات مالية، يتهم عدد من موظفيها على الأقل بالتورط فيها.

مصادر عليمة أكدت لصحيفة “ميديا 24″، أن إدارة “Renault Maroc” و”Renault Commerce Maroc” توصلت قبل أسابيع إلى اكتشاف هذه الاختلالات في المجموعة، التي تسيطر على 40 في المائة من سوق السيارات في المغرب.

ويعود الملف إلى شهر يوليوز الماضي، حينما اكتشفت عناصر المراقبة وجود اختلالات مالية في حسابات الشركة، قدرت أنها لا تعود إلى عدم الكفاءة، أو إلى النسيان، بل إنها عمليات اختلاس.

مجموعة “رونو المغرب” رفضت كشف تفاصيل هذه الوقائع، لكنها أكدت أن التحقيق داخليا مستمر، وفق ما أورده المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة أن عملية الاحتيال في العمليات التجارية تشمل موظفين داخل الشركة المكلفة بتسويق ماركات “رونو”، و”داسيا”، كما تشمل عددا من الشركاء، إذ طرد الأشخاص المعنيون، فيما يرتقب أن يصل الملف إلى القضاء في مرحلة أخرى.