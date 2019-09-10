حيفا: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بعيار ناري في منطقة "كيبوتس غليوت" في حيفا، ظهر اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داوود الحمراء" أنه "وصل إلى مركز الشرطة، منطقة الكرمل، الساعة 11:59، بيانا حول إصابة شخص (47 عاما) بعيار ناري في منطقة كيبوتس غليوت في حيفا".
وأضاف أن "طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الأولية للمصاب وتمت إحالته إلى مستشفى 'رمبام' وهو في حالة متوسطة".
هذا، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة.
يذكر أن طبيبا عربيا أصيب في جريمة إطلاق نار بحيفا، فجر أول من أمس الأحد.
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