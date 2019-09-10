شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتها مع الإمارات في أزهى حالاتها والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن العلاقات الثنائية التي تجمع مصر بالإمارات في أزهى حالاتها.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أيلول 10، 2019: اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى.

وأضاف أنور قرقاش: مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.

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وتابع الوزير الإماراتي: عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية وتدخلات إيران في المنطقة.

ويوم أمس التقى قرقاش بوزيري خارجية المملكة العربية السعودية والبحرين في القاهرة.

وكتب قرقاش: أمسية رائعة في القاهرة جمعتنا مع معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الود والمحبة الصادقة هي التي تجمع وهي التي تبقى. محظوظون بإخواننا في السعودية والبحرين.