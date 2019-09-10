شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعليم العالي في السودان: مجلس الوزراء يبحث استئناف الدراسة في الجامعات والان مع التفاصيل

أعلنت الدكتورة انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، أن مجلس الوزراء سيبحث، الثلاثاء، استئناف الدراسة بالجامعات.

وأُغلقت كافة الجامعات الحكومية في السودان بقرار وزاري منذ ديسمبر/كانون الأول، في محاولة من النظام المعزول بقيادة عمر البشير، لتحجيم الاحتجاجات المندلعة ضده.

وبعد سقوط البشير صدر قرار باستئناف الدراسة الجامعية، ولكن لم يتيسر تطبيقه بسبب استمرار الحركة الاحتجاجية.

وأدت الحكومة السودانية الجديدة والتي ضمت 20 وزارة، اليمين الدستورية، الأحد، أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.