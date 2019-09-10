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مؤسسة متخصصة تنفي مزاعم إيران بيع حمولة الناقلة المفرج عنها لسوريا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 10 سبتمبر 2019 م

المناطق-الرياض

نفت مؤسسة “تانكر تراكرز” التي تتبع تحركات ناقلات النفط مزاعم الحكومة الإيرانية التي تدعي بيع حمولة الناقلة الإيرانية “غريس 1” المفرج عنها مؤخراً لسوريا.
وقالت مؤسسة “تانكر تراكر” أن الناقلة “غريس 1” أكبر من أن يتسع لرسوها أي ميناء سوري، وأنها سيتعين عليها تفريغ حمولتها، التي تقدر قيمتها بنحو 130 مليون دولار، عبر سفن أصغر حجما.
وتابعت بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن ناقلة اتخذت ذلك الإجراء، على الرغم من مزاعم الحكومة الإيرانية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد زعمت أن الناقلة المفرج عنها توجهت إلى سوريا وأفرغت حمولتها في الموانئ السورية.

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