الكهرباء: إصلاح وتحديث الشبكة الكهربائية يحتاج الى 30 مليار دولار

اعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، ان إصلاح وتحديث الشبكة الكهربائية يحتاج الى 30 مليار دولار. ونقلت رويترز عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله إن "إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار". ولا يزال العراق يعاني من نقص في الكهرباء، بعد 16 عاما من دخول القوات الاميركية الى العراق في عام 2003.



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