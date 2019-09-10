قرقاش: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتنا في أزهى حالاتها

وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مصر بأنها "قلب العالم العربي"، مؤكدا وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين.

واعتبر قرقاش أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم، كان "مثمرا"؛ حيث تمر علاقات البلدين بأزهى حالاتها.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال قرقاش: "اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا".

من جانبه، ثمّن الوزير المصري توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.



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وجدّد شكري التأكيد على تضامُن مصر مع الإمارات؛ حيث بحث الطرفان التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، وتحديدا جهود مكافحة الإرهاب.‎





وترأس وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران.



واحتضنت القاهرة، الاجتماع الذي جرى بين أعضاء اللجنة الرباعية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ورفعت اللجنة الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مشروع قرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة حول تدخلات طهران في المنطقة.

يأتي ذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في وقت لاحق اليوم.