- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/9/10 02:12 م بتوقيت أبوظبي
كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج
قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، الثلاثاء، إن تصعيد العنف لن يصلح الأزمات الاجتماعية، داعية المتظاهرين للهدوء من أجل الإصلاح.
وعبّرت لام عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة التي شهدت مظاهرات ضخمة على مدار 3 أشهر بعد قانون يتيح للصين محاكمة أشخاص من هونج كونج في محاكمها.
وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان؛ إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.
وأعلنت كاري لام سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، المثير للجدل، الذي تسبب في 3 أشهر من المظاهرات بالمدينة.
وقالت كاري لام، في تسجيل مصور نشره مكتبها، إن "الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين".
ويعد سحب مشروع القانون أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيمة هونج كونج تدعو للهدوء ونبذ العنف من أجل الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.