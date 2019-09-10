السيادي السوداني لـ"العين الإخبارية": التفاوض المباشر مع الحركات المسلحة 14 أكتوبر

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، محمد الفكي، إن جولة التفاوض المباشر مع الحركات المسلحة تنطلق 14 أكتوبر/تشرين أول المقبل وتستمر حتي 14 ديسمبر/كانون أول كحد أقصى.

وأضاف الفكي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الأطراف وافقت على أن تكون جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان مقراً للتفاوض رغم وجود بعض النقاشات حول هذا الأمر لكن الأغلبية ترغب في عقدها هناك.

وأشار إلى ان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، موجود في تفاصيل القضية السودانية وله جهود كبيرة في تحقيق السلام في السودان.



وكشف عضو المجلس السيادي عن دخول الأطراف في اجتماع مكثف حول مسارات العملية التفاوضية وأن "الجبهة الثورية" ستقدم رؤيتها حول المسارات وكيف يمضي المسار.

Advertisements

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن الأطراف ربما ستوقع في ختام المشاورات على اتفاق إعلان مبادئ .



ووصل إلى جوبا أمس الأول بعض أعضاء المجلس السيادي وهم محمد الفكي سليمان، محمد عبد الله التعايشي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا.

واتفق المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية المسلحة التي تدير حربا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع إجراءات ما قبل التفاوض الرسمي لإحلال السلام.

ودخلت اللجنة، التي تتكون من 10 أشخاص لكل طرف، في اجتماعات مكثفة بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان تستمر حتى الثلاثاء؛ من أجل التوصل لاتفاق حول النقاط المعنية.

وأكد مصدر، لـ"العين الإخبارية"، أن من بين النقاط محل المشاورات الاتفاق على مقر المفاوضات والوسطاء والمسهلين وغيرها من الإجراءات.