حمدوك: السودان الديمقراطي لا يمثل تهديدا لأحد

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، أن بلاده تحت الحكم الديمقراطي الرشيد لا تمثل تهديدا لأحد.

وخلال لقاء له على قناة بي بي سي عربي توقّع حمدوك رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى طموح الخرطوم نحو سياسة خارجية تقوم على حسن معاملة دول الجوار.

وفيما يتعلق بملف السلام في بلاده، قال حمدوك: "نسعى للقاء قيادات الحركات المسلحة في جوبا، ونحن في مناخ مناسب جدا لتحقيق السلام".

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ويجري رئيس الوزراء السوداني زيارة إلى العاصمة جوبا، الجمعة المقبل، لإجراء محادثات مع سلفاكير ميارديت وحركات المعارضة المسلحة.

وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء السوداني الشفيع خضر، قد عقد اجتماعات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.

ولفت حمدوك إلى أن الكفاءة كانت المعيار الأهم عند تشكيل الحكومة الانتقالية إلى جانب تمثيل النساء والتمثيل المناطقي.





وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تعهّد بعدم فرض ضرائب جديدة على السودانيين، مضيفا: "نبحث حزمة متكاملة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتنا المالية".

والخميس 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهرا، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان".