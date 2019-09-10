نتنياهو في روسيا الخميس وسط تراجع حزبه قبيل الانتخابات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي، بعد غد الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي، في وقت لا تبدو فيه نتائج استطلاعات الرأي لصالحه قبل أيام على انتخابات الكنيست.

الزيارة التي ستستمر يوما واحدا، ستبحث الملفات الأمنية المتعلقة بإيران وسوريا ولبنان. وفق ما ذكره مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه.

وتأتي هذه الزيارة الخاطفة قبل 5 أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي يُعتقد على نحو واسع أنها ستحدد المستقبل السياسي لنتنياهو.



وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني سأصل إلى روسيا أيضا، لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

وسعى نتنياهو في الأسابيع الأخيرة إلى إقناع بوتين بزيارة إسرائيل قبل انتخابات الكنيست المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.

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وتزامن الإعلان عن اللقاء مع ظهور نتائج استطلاع للرأي العام كشفت تقدم "أزرق- أبيض" بزعامة الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس على "الليكود" برئاسة نتنياهو.

ووفقا للنتائج نفسها، حصل "أزرق أبيض" على 32 مقعدا مقابل 31 لحزب "الليكود".

واستنادا إلى النتائج ذاتها، حصلت القائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، و" يمينا " و"إسرائيل بيتنا" (يمين) على 9 مقاعد لكل منهما، و"شاس" و"يهدوت هتوراة" (يمين) على 7 مقاعد لكل منهما.

فيما حصل "المعسكر الديمقراطي" (وسط) على 6 مقاعد، و"العمل-غيشر" (وسط) 5 مقاعد، و"اتحاد اليمين" (يمين) على 4 مقاعد.

وبهذه النتائج يحصل معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" على 58 مقعدا، ما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.

كما أن أحزاب الوسط تحصل على 43 مقعدا وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على تشكيل الحكومة القادمة.

ويتطلب حصول أية حكومة على ثقة 60 عضوا على الأقل في الكنيست المشكل من 120 مقعدا.