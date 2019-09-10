- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن العلاقات الثنائية التي تجمع مصر بالإمارات في أزهى حالاتها.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أيلول 10، 2019: اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى.
وأضاف أنور قرقاش: مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.
وتابع الوزير الإماراتي: عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا.
وتأتي هذه اللقاءات على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية وتدخلات إيران في المنطقة.
ويوم أمس التقى قرقاش بوزيري خارجية المملكة العربية السعودية والبحرين في القاهرة.
وكتب قرقاش: أمسية رائعة في القاهرة جمعتنا مع معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الود والمحبة الصادقة هي التي تجمع وهي التي تبقى. محظوظون بإخواننا في السعودية والبحرين.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتها مع الإمارات في أزهى حالاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.