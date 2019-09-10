"دومينيك كامينجز" يتعهد بإتمام بريكست في الموعد المحدد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

بوريس جونسون

كتب متابعات_الخليج 365

أكد دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر قال كامينجز: "بالتأكيد".

وأعلن جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.

ووافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الإثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

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والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية"، تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، 3 أشهر.

وبإقرار هذا القانون الذي تم التصويت عليه بغالبية 327 صوتا مقابل 299 في القراءة الأخيرة، تكون هناك صعوبة لجونسون لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر دعا رئيس الوزراء البريطاني النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيدا إرجاء موعد بريكست.

وقال جونسون: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".