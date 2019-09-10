بيان رسمي.. إسرائيل تكشف عن سقوط طائرة تابعة لها بغزة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

كشفت قيادات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال بيان رسمي، عن إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار في قطاع غزة، مؤكدين أن الجيش فتح تحقيق عاجل في الحادثة.



وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: ”في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة. يتم التحقيق في الحادث“.

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من جانبها، أعلنت المقاومة الفلسطينية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة في أجواء جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بيان للمقاومة بأنه ”تم إطلاق النار في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء باتجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع (كواد كابتر) وأسقطت، ومن ثم تمت السيطرة عليها“.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الطائرات لعدة مهام منها التصوير والمسح الجوي وكذلك إطلاق النار.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، أمس الاثنين، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أخرى أثناء اجتيازها للأجواء اللبنانية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي ذلك.