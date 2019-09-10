استقبال مئات المُصابين بـ 7 مستشفيات خلال إحياء عاشوراء بالعراق

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قالت وزارة الصحة العراقية، خلال بيان رمسي صادر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة استقبلت نحو 400 مصاب بسبب ”التطبير“ أثناء أدائهم طقوس عاشوراء، مساء أمس.



وأعلنت الوزارة، أن ”مستشفى الشيخ زايد في بغداد استقبل 56 حالة، ومستشفى الإمام علي 115، والشهيد الصدر 135، ومستشفى الكندي 20 حالة، ومستشفى الزعفرانية 53، ومستشفى المدائن حالة واحدة، ومستشفى ضاري الفياض 6 حالات“.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المئات من المواطنين تعرضوا لإصابات في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، بسبب ممارسة طقوس التطبير، بينهم أطفال، وفي محافظة ذي قار استحدثت مديرية الصحة ردهة خاصة لاستقبال حالات التطبير.

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وأحيا المسلمون الشيعة في العراق ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي في كربلاء عام (62) هجرية، وسط أجواء أمنية مشددة في بعض المحافظات، ووصل إلى كربلاء آلاف الشيعة من مختلف المدن العراقية، وبعض الدول الأخرى، لإحياء الطقوس.

وفي كربلاء التي تضم مرقد الإمام الحسين، أغلقت السلطات الأمنية مداخل ومخارج المدينة، وما حول المرقد، تحسبًا لأي أعمال إرهابية، فيما نشرت آلاف الجنود داخل الأزقة والأحياء، وقرب المراقد والحسينيات.

أما في العاصمة بغداد، فقد أقامت الحسينيات السرادق والخيم، لاستقبال الزائرين، وتقديم الطعام الشعبي لهم، فيما نصبت عشرات القدور الكبيرة التي أعدت فيها الطعام لتوزيعه على المنازل.

من جهته، أعلن القنصل الإيراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان، وصول أكثر من 100 ألف زائر إيراني للمشاركة بمراسم عاشوراء.

وتم الاتفاق بين الحكومتين العراقية والإيرانية منذ شهر آذار/مارس الماضي على إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، بعد أن رفضت بغداد في بادئ الأمر مقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذا الخصوص.