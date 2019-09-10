أوغلو: خطوات واشنطن بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا تجميلية

رأى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، خال ​مؤتمر​ صحفي مع وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، في ​أنقرة​، أن "الخطوات التي تتخذها ​الولايات المتحدة​ بشأن المنطقة الآمنة تجميلية، وهي تقوم بتعزيز تعاونها مع ​وحدات حماية الشعب​ في الوقت التي تخذ فيه تلك الخطوات"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تتصرف بمعزل عن التنظيم الإرهابي".

ولفت إلى ان "​واشنطن​ عززت في تلك المنطقة من تعاونها مع ​وحدات حماية الشعب الكردية​ السورية، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا". وقال: "أعددنا كل تحضيراتنا ونستطيع تطهير المنطقة"، محذرا من أن "أي تنازل من ​تركيا​ قد يخلق مخاطر كبيرة".