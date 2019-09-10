أوغلو: خطوات واشنطن بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا تجميلية

رأى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، خال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، في أنقرة، أن "الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة تجميلية، وهي تقوم بتعزيز تعاونها مع وحدات حماية الشعب في الوقت التي تخذ فيه تلك الخطوات"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تتصرف بمعزل عن التنظيم الإرهابي".
ولفت إلى ان "واشنطن عززت في تلك المنطقة من تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا". وقال: "أعددنا كل تحضيراتنا ونستطيع تطهير المنطقة"، محذرا من أن "أي تنازل من تركيا قد يخلق مخاطر كبيرة".
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