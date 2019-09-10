الدفاع الروسية تنفي الانباء عن قيام قواتها الجوية بشن غارات على إدلب

نفت ​وزارة الدفاع الروسية​مزاعم وكالة بريطانية بشأن قيام القوات الجوية الروسية بشن غارات على منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه "منذ بداية نظام وقف إطلاق النار في 31 آب من العام الجاري، والطائرات التابعة لقوات الجوية السورية لم تقوم بأي مهام قتالية لقصف الأهداف على الأرض في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية".

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