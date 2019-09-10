وزير عراقي: نحتاج لـ30 مليار دولار لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء

لفت وزير ​الكهرباء​ ​العراق​ي لؤي الخطيب في تصريح الى إن "إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار ​دولار​"، مشيرا الى أن "العراق لا يزال يعاني من نقص في الكهرباء، بعد 16 عاما من الإطاحة ب​صدام حسين​ على إثر غزو قادته ​الولايات المتحدة​".

ورغم أن العراق يعاني من نقص في الكهرباء، إلا أنه يتملك احتياطيات ضخمة من ​النفط​ الخام، حيث يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد ​السعودية​.

ووفقا لتصريحات رسمية فإن إنتاج العراق من ​الذهب​ الأسود يقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا.