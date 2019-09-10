واكيم:الادارة القوية الشفافة اساس في قيام الدولة الخالية من الفساد

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم ان "المطلوب محاربة الفساد فعلاً لا قولاً والا لكانت حملة مزايدة شعبوية". وأضاف "فليتفضل كل من ينادي بها ليدعم اقتراح القانون المقدم من النائب جورج عدوان بالتنسيق مع الوزيرة مي الشدياق باسم الجمهورية القوية حول الية التعيينات".
وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "الادارة القوية الشفافة اساس في قيام الدولة الخالية من الفساد والا عبثاً نحاول".
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