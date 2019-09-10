العلامة النابلسي:خيار المقاومة يحمي البلد ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية

لفت العلامة الشيخ عفيف النابلسي في كلمة له في المجلس العاشورائي في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا إلى انه "هذا يومُ الحسين، وهو يوم العزةِ التي ارتضاها الله للمؤمنين والشرفاء. هذا يوم المقاومة ضد الطغاة والمحتلين والفاسدين. هذا يوم نُعيد إحياء الشهادةِ على طريقتنافي مواجهة العدو الإسرائيلي وإحياء البطولة ، بردّ الصاعِ صاعين على كل من يعتدي على أرضنا وسيادتنا".
وقال: "في هذا اليوم نُعيد التأكيد على خيار المقاومة ، ونعيد الدعوة إلى الالتزام بثوابت لبنان الذهبية التي وحدها تَحمي هذا البلد ، وتَمنعُ عنه الاعتداءات والمطامع . إننا في هذا اليوم نرفع أسمى التحايا لمقاومتنا ولشهدائنا ولجيشنا الذين جعلوا من دمائهم مُهوراً لعزتنا وكرامتنا ، وحريةِ واستقلالِ وطننا. أعظم الله أجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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