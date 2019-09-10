العلامة النابلسي:خيار المقاومة يحمي البلد ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية

لفت ​العلامة الشيخ عفيف النابلسي​ في كلمة له في المجلس العاشورائي في ​مجمع السيدة الزهراء​ في ​مدينة صيدا​ إلى انه "هذا يومُ الحسين، وهو يوم العزةِ التي ارتضاها الله للمؤمنين والشرفاء. هذا يوم ​المقاومة​ ضد الطغاة والمحتلين والفاسدين. هذا يوم نُعيد إحياء الشهادةِ على طريقتنافي مواجهة العدو الإسرائيلي وإحياء البطولة ، بردّ الصاعِ صاعين على كل من يعتدي على أرضنا وسيادتنا".

وقال: "في هذا اليوم نُعيد التأكيد على خيار المقاومة ، ونعيد الدعوة إلى الالتزام بثوابت ​لبنان​ الذهبية التي وحدها تَحمي هذا البلد ، وتَمنعُ عنه الاعتداءات والمطامع . إننا في هذا اليوم نرفع أسمى التحايا لمقاومتنا ولشهدائنا ولجيشنا الذين جعلوا من دمائهم مُهوراً لعزتنا وكرامتنا ، وحريةِ واستقلالِ وطننا. أعظم الله أجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".