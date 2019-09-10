وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي بحثا هاتفيا الوضع بسوريا

بحث وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، هاتفيا مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، القضية السورية. وناقش الجانبان قضايا تتعلق بالقضية السورية، بما في ذلك التطورات في ​محافظة إدلب​ ومسار أستانة وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

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