يُسجل تهافت التجار في سوريا على شراء الليرة السورية، بعدما ارتفع سعرها امس وسط معلومات عن ان الارتفاع سيستمر اليوم.
وكان سعر صرف الدولار ارتفع الى حد غير مسبوق في الأيام الماضية، لكن تدخل مصرف سوريا المركزي اعاد ضبط التدهور، لتبدأ الليرة السورية بالتحسّن وترتفع بشكل سريع.
ولفت مطلعون سوريون إلى ان الامر لا علاقة له لا بالضغوط السياسية الخارجية ولا بأية تطورات ميدانية، بل إن هناك تجاراً يلعبون بالأسعار في السوق السوداء لتحقيق ارباح طائلة.
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