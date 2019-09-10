أعرب المغربي، محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك المصري، عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع فريقه الجديد، أمس الأحد، بعدما توج بكأس مصر، عقب تغلبه في المباراة النهائية على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقال أوناجم، بعد نهاية اللقاء، إن التتويج لم يأت بمحض الصدفة، بل نتيجة عمل كبير من لاعبي الفريق الأبيض، الذي نال اللقب عن جدارة واستحقاق، بالنظر إلى ما قدمه خلال المباراة النهائية، التي تحكم في أطوارها طولا، وعرضا.
وأشار اللاعب السابق للوداد الرياضي أن الفوز بكأس مصر، ما هو إلا بداية نحو تحقيق ألقاب أخرى، إذ يرغب في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وكأسي السوبر المصري، والإفريقي.
وانضم أوناجم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما إليه من الوداد، الذي قضى معه أربع سنوات، حقق خلالها مجموعة من البطولات، على غرار البطولة الاحترافية، ودوري الأبطال، والسوبر الإفريقي، فضلا عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز بكأس مصر.. أوناجم: “تتويجنا مستحق ونستهدف دوري أبطال إفريقيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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