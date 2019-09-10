شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تركي يرد على أردوغان: رئيس بلدية ماردين المعزول ليس إرهابيا والان مع التفاصيل

أكد عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة بتركيا، بولنت أرينتش، أن أحمد ترك، رئيس البلدية الكبرى بمدينة ماردين (جنوب)، الذي تم عزله مؤخرًا من منصبه، "ليست له أي علاقة بالإرهاب".

وجاءت تصريحات أرينتش خلال مشاركته في أحد البرامج على قناة "خبر ترك" المحلية، لتفند أكاذيب نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي يواصل قمع معارضيه وتلفيق التهم لهم.

وفي يوم 19 أغسطس/آب الماضي، عزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وادعت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاث كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

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وعلى الرغم من ذلك خرج أرينتتش، عضو اللجنة الاستشارية العليا برئاسة الجمهورية، رئيس البرلمان السابق، لينفي تهمة الإرهاب عن رئيس بلدية ماردين المعزول، ويؤكد أنه "شخص يسعى لتحقيق السلام".

وأضاف قائلًا: "أنا أعرف أحمد ترك، وأكن له كل التقدير والاحترام، وله حق علي، فهو لا علاقة له بالإرهاب مطلقًا".

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.