شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية: طالبان تقتل شعبنا بتوجيهات من قطر والان مع التفاصيل
قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، اليوم الأحد، إن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من قطر.
وأضاف صديقي -خلال مؤتمر صحفي على خلفية إلغاء الرئيس الأمريكي المفاوضات مع طالبان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "الشعب الأفغاني لن يقبل أبدا سلاما غامضا وغير كامل لن يؤدي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، مؤكدا على ضرورة إنهاء المفاوضات في قطر.
المسؤول الأفغاني وصف عملية التفاوض في قطر بـ "الخاطئة والعقيمة"، مشددا على أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم في المستقبل.
وتابع أن الرئاسة الأفغانية أبدت قلقها لواشنطن منذ بداية التفاوض وفي الجولة الثانية من المحادثات، وأن الولايات المتحدة قلقة بشأن هذه العملية التي كانت غير مكتملة منذ بدايتها.
إلى ذلك متصل قالت حركة طالبان الأفغانية، الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف محادثات السلام معها سيؤدي إلى زيادة الخسائر في أرواح الأمريكيين والممتلكات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد -في بيان أورده موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي- "إن الأمريكيين سيتضررون أكثر من أي شخص آخر نتيجة إلغاء محادثات السلام".
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