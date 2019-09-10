شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودي: الدوحة ما زالت تعبث بالصومال والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي السعودي، فهد ديباجي، أن قطر مازالت تعبث بالصومال في ظل الصمت الحكومي.

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وكتب ديباجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "مسؤول استخباراتي قطري في الصومال لاستكمال مخطط الإرهاب، مضيفا: "مازالت قطر تعبث بالصومال في ظل الصمت الحكومي".

وتابع: "بعد اتّهام وإنكشاف دور قطر في العمليات الارهابية في الصومال توقفت تماما كل العمليات منذ ذلك التاريخ، وهو ما يؤكد ارتباط النظام القطري بها".